Directeur R&B Wonen: Zelfs de huurder die vertrekt, is tevreden

‘Denk nog eens goed na over zout Vol­kerak-Zoom­meer’

22 november MIDDELBURG - Het zout maken van het Volkerak-Zoommeer moet opnieuw ter discussie worden gesteld. De natuur- en milieuorganisaties in Zuidwest-Nederland dringen daar in een gezamenlijke brief op aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.