Directeur Ørsted: meer stroomkabels van windparken naar Zeeland nodig, anders kan industrie niet vergroenen

Het rode kustlicht op het Keizersbol­werk gaat onder zeil en krijgt een rode lamp

26 november VLISSINGEN - Vlissingen hoeft het iconische kustlicht op het Keizersbolwerk niet een tijdlang te missen, zoals Rijkswaterstaat eerst van plan was. Het vuurtorentje zou weggehaald worden voor een opknapbeurt, want het is in slechte conditie. Maar het risico op schade is te groot.