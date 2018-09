Directeur Arduin kondigt vertrek aan, onderzoek naar organisatie

Van Wijk kondigde zijn vertrek zaterdag aan op een persconferentie. Die was belegd na de ophef van de afgelopen dagen rond Arduin, vooral door het ingrijpen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die vond de situatie op het behandelcentrum in Aagtekerke zo zorgwekkend, dat zes cliënten zo snel mogelijk elders moeten worden ondergebracht.

Nog niet voldoende

De afgelopen jaren is er al veel verbeterd bij Arduin, zei Van Wijk zaterdag. ,,Niettemin kunnen we niet ontkennen dat met name de medische kant van de kwaliteit van zorg bij ons nog niet voldoende op orde is. Daar hebben we hard aan te werken en daar zijn we ook druk mee bezig."