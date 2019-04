Direct een baan en gratis rijbewijs op de koop toe

VIDEO Lichaam vermiste stuurman gevonden bij berging gezonken binnen­vaart­schip

15:00 RITTHEM - Bij de berging van het gezonken binnenvaartschip Cardium, is het lichaam gevonden van de 43-jarige Filipijnse opvarende. Het schip was 9 maart gezonken op de Westerschelde bij Borssele. Multraship is vandaag begonnen met het bergen van het schip. In een eerste deel dat boven water is gehaald, is het lichaam gevonden.