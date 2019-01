Dinsdagochtend echt winter in Zeeland: eerst ijzel, daarna sneeuw

Mavo en ha­vo-afdeling van Calvijn College krijgen titel ‘excellente school’

11:41 KRABBENDIJKE- Zeeland heeft twee excellente scholen in het voortgezet onderwijs. De onderwijsinspectie heeft het predicaat maandagochtend overhandigd aan de mavo-afdeling van het Calvijn College in Krabbendijke en de havo-afdeling van diezelfde school in Goes.