Dikke voldoende voor bus en boot

Het zijn rapportcijfers waar een middelbare scholier trots op zou zijn. Klanten geven de Westerschelde ferry een 8 en de bus van Connexxion krijgt van zijn passagiers een 7,9. En nog een lichtpuntje: we klaagden ook veel minder over de bus en de boot.

In opdracht van de provincie Zeeland wordt elk jaar gemeten hoe tevreden de passagiers zijn over de ferry en de streekbus. In 2020 - hét coronajaar - had het geen zin om een onderzoek te houden. Het aantal reizigers was zo gekelderd dat het geen eerlijk beeld zou opleveren.

Over de Westerschelde ferry kwamen zestig klachten binnen, slechts ééntje minder dan in 2019 toen voor het laatst een tevredenheidsonderzoek werd gehouden. De meeste mensen klaagden over het uitvallen van afvaarten.

Bij Connexxion kwamen iets meer dan zevenhonderd klachten binnen. Dat zijn er veel, maar het zijn er nog altijd ruim driehonderd minder dan in 2019. De meeste passagiers klaagden over het in- en uitchecken en het niet op tijd rijden van de bus. Verder waren relatief veel klachten gerelateerd aan corona, zoals het ongemakkelijke gevoel dat reizigers hadden. Het was en is namelijk niet eenvoudig om anderhalve meter afstand te houden in een bus.

Voordeelkaart levert veel klachten op

Een klachtenpiek kende het busvervoer over de voordeelkaart Zeeland Voordeel. Die bleek voor een aantal reizigers namelijk helemaal geen voordeel te hebben. Het merendeel van die klachten ging over de gestegen kosten van scholieren naar Middelharnis. Voor hen werd uiteindelijk een compensatieregeling getroffen.

De provincie is tevreden over de bus en de boot. ,,Het beeld is dat het openbaar vervoer in Zeeland er kort voor de coronapandemie goed voor stond.”