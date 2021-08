Dijk bij Westkapelle is goed decor voor filosofische wandeling

Zo veel last van oorsuizen dat het ondraag­lijk is: Vlissinger Auke Klaver steunt onderzoek naar tinnitus

20 augustus VLISSINGEN - Heeft u last van oorsuizen? Dan bent u absoluut niet de enige! ,,Tien tot vijftien procent van de bevolking kampt ermee, terwijl artsen er nauwelijks iets tegen kunnen doen, en daar willen we verandering in brengen”, zegt Vlissinger Auke Klaver. Naast interim-manager in de zorg is hij voorzitter van Stichting Tinnitus Free, die geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek naar oorsuizen.