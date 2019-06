Digitale speeltoestellen halen de vakantiekids uit hun games

ReportageHEINKENSZAND - Om indruk te maken op de jeugd is meer nodig dan alleen een klimtoestel, is de overtuiging van Yalp. Het bedrijf gebruikt digitale interactie om kinderen in beweging te krijgen. In Zeeland staan nu acht digitale speelplaatsen op campings en vakantieparken. De kids zijn er dol op. Oma en opa ook, trouwens.