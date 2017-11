Digitale snelweg voor akkerbouw

Hansweertenaar zoekt jonge drenkeling van Watersnoodramp Kruiningen

16:20 KRUININGEN - Wie is de baby die in de armen van een oudere man op zondagmiddag 1 februari 1953 uit het water is gered op de Snelle Markt/Voorhoute in Kruiningen? Dat wil een Hansweertenaar, die toen als 16-jarige drenkelingen met een vlet oppikte, graag weten.