Digitale krant door storing later beschikbaar

Traumahelikoper steeds vaker opgeroepen bij incidenten in Zeeland

6:30 VLISSINGEN - Bij steeds meer incidenten in Zeeland wordt een traumahelikopter ingezet om levens te redden of eerste hulp te bieden. Dit jaar kwamen er tot december bij de Zeeuwse meldkamer al 279 oproepen voor de Lifeliner 2 binnen. In heel 2014 waren dat er ‘slechts’ 209. Dat blijkt uit cijfers van Traumacentrum Zuidwest Nederland.