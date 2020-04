Digitale gastlessen over de Vier Vrijheden van Roosevelt

Dat vindt het University College Roosevelt in Middelburg, dat op die manier de Vier Vrijheden onder de aandacht brengt nu de uitreiking van de Four Freedoms Awards niet doorgaat. Op 14 april, of in de dagen erna, kunnen scholen op elk niveau een digitale gastles krijgen, in het Nederlands of Engels. De les draait om vragen als: waar komen de vrijheden vandaan? Wat betekenen zij in het dagelijks leven? Wat doen de laureaten van de Four Freedoms Awards om deze te beschermen?