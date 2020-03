Digitale experts helpen getroffen Zeeuwse ondernemers hun bedrijf overeind houden

Hulster apotheker wegge­stuurd bij Belgische grens, welke ervaringen heeft u?

16:11 HULST - Hulster apotheker Nuth Le wilde vanochtend, zoals hij gewend is, vanuit zijn woonplaats Roosendaal over de kortste weg via Belgisch grondgebied naar zijn werk rijden. De Belgische politie stuurde hem tot zijn verbijstering terug, waarna hij via de Westerscheldetunnel naar Hulst moest. Het kostte hem een uur extra reistijd.