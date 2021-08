Digitaal spreekuur bij de huisarts vind ik ideaal

Zeeuwse Gronden moet bezuinigen: restau­rants, logeerka­mers en inloop zijn dicht

9 augustus TERNEUZEN - Zeeuwse Gronden, de instelling voor psychiatrische zorg, komt dit jaar acht ton tekort. De logeerkamers in Goes, restaurants in Goes en Terneuzen, de inloopvoorziening en de tweedehandsmeubelzaak in Terneuzen zijn voorlopig dicht.