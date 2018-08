Kunstenaar roept 'telefoonloze dag' in het leven

Man (25) uit Nieuwdorp overleden na ongeval in 's-Heerenhoek

11:31 NIEUWDORP - De 25-jarige Hans Witte uit Nieuwdorp is zaterdag overleden aan de gevolgen van een eenzijdig auto-ongeluk dat 17 juli plaatsvond in 's-Heerenhoek. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt, in navolging van publicatie van zijn overlijdensbericht in deze krant.