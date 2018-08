Dieven stelen dure Mercedes van restauranteigenaar uit Sluis: binnen 3 seconden waren ze weg

SLUIS - Restaurant-eigenaar André Jansen uit Sluis is vandaag weer hard aan het werk, maar de schrik zit er nog steeds in. Twee mannen gingen er gisteravond tijdens het uitladen vandoor met zijn peperdure Mercedes en het voertuig werd uren later na een wilde achtervolging gevonden in Knokke-Heist. Daders gepakt, maar auto flink beschadigd. ,,Hij werd gestolen waar ik bij stond. Ongelooflijk.''

Drie seconden, langer was het volgens Jansen niet dat hij buiten zijn auto stond. ,,Het was ongeveer 21.30 uur. Ik liep met boodschappen naar binnen bij het restaurant en de kofferbak stond nog open'', vertelt hij. ,,En toen gebeurde het. Twee mannen stapten de auto in en reden weg. Ik zag het zo gebeuren.''

De dure Mercedes (verkoopprijs ongeveer 145.000 euro) is uitgerust met een keyless-startsysteem, waarbij het niet nodig is om een sleutel in het contactslot te steken. Als de sleutel in de buurt is van de auto kan die gestart worden. ,,De motor stond niet meer aan, maar de sleutel lag wel in mijn jas die in de wagen lag'', legt Jansen uit. ,,Je kunt dan toch wegrijden.''

Jansen sloeg meteen alarm en zag via een volgstysteem dat zijn auto richting de Belgsche grens reed. De dieven wilden niet stoppen en dreigden zelfs op Belgische agenten in te rijden. Eén van hen loste een schot in een poging de auto te stoppen.