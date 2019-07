Dierenrechtenclubs: ‘Stop met het afschieten van reeën in Zeeland’

Nadat de provincie tien jaar lang niets had gedaan aan beheer van het reeënbestand, werd vorig jaar besloten tot een ontheffing. Animal Rights en Fauna4Life zeggen dat de provincie eerst alternatieven had moeten onderzoeken. De clubs noemen het plaatsen van afrasteringen, aanleggen van verkeersdrempels op provinciale wegen of het maaien van bermen waardoor weggebruikers een beter zich hebben op wat er oversteekt.

De Faunabeheereenheid Zeeland stelt dat rasters het open polderlandschap verpesten . “Zeeland is niet de bosrijke Veluwe’’, zei advocaat S. Crasborn. Verder werd dinsdag in Den Haag duidelijk dat geld een rol speelt. Rasters kosten exclusief onderhoud 40 euro per meter, een ecoduct over de weg kost miljoenen en ook het vijf keer per jaar maaien van 400 kilometer provinciale bermen zou teveel in de papieren lopen. De gebieden waar de ontheffing voor het afschot geldt zijn Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren en Oost Zeeuws Vlaanderen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant wees eerder de bezwaren tegen de ontheffing af. Uitspraak in hoger beroep over circa zes weken.