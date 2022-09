Dierendag is ook voor wilde dieren

Bij Landelijke Dierendag - komende dinsdag 4 oktober - denken we allemaal aan poezen en honden die in de Zeeuwse dierenasiels wachten tot iemand ze komt halen en ze een warm thuis geeft. Wat we blijkbaar met z’n allen vergeten, is dat in onze provincie ook veel dieren leven die geen huisdier zijn.

Pijcke zegt dat ook dieren in het wild eten moeten kunnen vinden. Alleen al om die reden is het goed om ook wat voor hen te doen. Maak bijvoorbeeld eens takkenril - een vlechtwerk opgebouwd uit dood snoeihout tussen vier palen - in je eigen tuin op Dierendag. ,,Zo’n ril is een natuurlijke schuilplek voor allerlei dieren, zoals bijvoorbeeld egels. Het is een ideale plek voor ze, want in onze tuin ruimen we alles nogal netjes op.”