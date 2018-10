Dierendag in Zeeland: voor de hond een lekker stukje hert of kangoeroe

Tanja en Ronny Snijders, trotse eigenaren van Ierse terriër Terry, gaan hun huisdier verwennen. Tanja toont haar aankoop bij dierenwinkel Pet's Place in Middelburg: een snuffelmat. Dat is een zachte mat met kleurige uitsteeksels waartussen je hondensnoepjes kunt verstoppen.



,,Honden vinden dat heel erg leuk. Ze kunnen zich een hele tijd vermaken met zoeken naar snoepjes", vertelt de Vlissingse. Terry is nog geen half jaar oud. ,,Dierendag is vooral leuk voor jezelf", zegt Tanja, terwijl ze een drooghanddoek voor honden bekijkt, met flapjes om je handen in te steken zodat je goed kunt boenen.