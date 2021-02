Dierenarts is witte raaf in Zeeland: ‘We hebben al een maand een vacature openstaan’

NOORDWELLE - Er dreigt een tekort aan dierenartsen. Zeker in Zeeland zijn vacatures moeilijk in te vullen, blijkt uit een nieuw onderzoek. Ook dierenarts Daphne Vlamings van Diergeneeskundig Centrum Zeeland in Noordwelle merkt dat. ,,We hebben een vacature al een maand openstaan. Niemand reageert.”

Op een maandag in februari is het druk in de dierenartsenpraktijk in Noordwelle, die uitsluitend huisdieren behandelt. Ook voor de komende dagen staat de agenda vol met afspraken. 's Zomers moeten de mouwen helemaal worden opgestroopt. De horden toeristen die vakantie vieren in de Kop van Schouwen nemen immers regelmatig hun huisdier mee. ,,Het aantal spoeddiensten in de zomer neemt enorm toe. Honden komen samen op dezelfde uitlaatplaats, wat leidt tot meer ziekten. Van virussen, koorts tot diarree. Ja, dat betekent dat je soms ook 's nachts je bed uit moet.”

Bezetting te mager

Dierenarts Vlamings zegt dat de bezetting in de zomermaanden eigenlijk te mager is. ,,We hebben nu twee dierenartsen, twee paraveterinaire medewerkers en twee assistentes voor het administratieve werk. Zeker in de zomer hebben we behoefte aan een extra dierenarts, al was het maar parttime. Maar die zijn lastig te vinden. Ik hoor van Zeeuwse collega’s dat ze met hetzelfde probleem worstelen. Het is vreemd. Toen ik begon was er een overschot aan dierenartsen. Mensen om me heen ontraadden me destijds deze studie te doen. Ik ben nu 29 en nu is er een tekort. Hoe snel kan het veranderen...”

Het aanbod van dierenartsen op de Zeeuwse arbeidsmarkt is uitermate schaars, waardoor er bij vacatures weinig en vaak ook geen sollicitanten opdraven. Het rapport van Wageningen University & Research geeft niet duidelijk aan hoe hoog de nood is. Daar is nader onderzoek naar nodig. Vorig jaar drong de Tweede Kamer er wel op aan om het aantal studieplaatsen voor dierenartsen te verhogen. Wel is volgens het rapport zonneklaar dat aan de randen van Nederland dierenartsen met een lantaarntje moeten worden gezocht. In de noordelijke provincies en Limburg en Zeeland zijn vacatures erg moeilijk op te vullen. Dat geldt zowel voor dierenartsenpraktijken als voor medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Nul reacties op vacature

Potentiële kandidaten van buiten de provincie reageren niet of nauwelijks op vacatures in Zeeland. Diergeneeskundig Centrum Zeeland in Noordwelle plaatste op 1 januari een vacature op de website van de KNMvD, de landelijk vereniging voor en door dierenartsen. Ook is de baan gepost op de Facebookpagina's van dierenartsen in Nederland en België, als ook op flexvet.nl, een vacaturebank voor dierenartsen en veterinair personeel. De oogst: nul reacties. Vlamings: ,,Ik denk dat weinig mensen bereid zijn om wat verder te reizen voor een baan of zich te vestigen in een provincie als Zeeland. Bovendien moet je veel uren en spoeddiensten willen draaien. Niet iedereen ziet dat zitten. Dat maakt de spoeling dun.”

Zelf gaat de dierenarts binnenkort met zwangerschapsverlof. Dat betekent dat er vervanging moet komen. Vlamings: ,,Gelukkig hebben we een zzp‘er die tijdelijk invalt, maar doordat onze praktijk het steeds drukker heeft, hebben we eigenlijk behoefte aan een extra vaste dierenarts, al was het maar in deeltijd. Voorlopig zullen we echter moeten roeien met de riemen die we hebben.”