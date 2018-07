Dieren zuchten ook onder de hitte: Partij voor de Dieren vraagt om maatregelen

De schapen van Jan Kaljouw uit Biggekerke hebben dorst. ,,In een uurtje tijd drinken ze 600 liter weg. Drie liter per schaap", zegt de schaapsherder. ,,Dat water brengen we in tanks naar de plek waar ze grazen, want hier op Walcheren is bijna al het water brak. Dat vinden ze niet lekker."