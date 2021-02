Dieren hebben het zwaar in de kou: met deze tips help je ze door de winter

Provincie eist 3,7 miljoen euro subsidie voor getijden­cen­trum terug, bouwer wil sloop voorkomen

8 februari MIDDELBURG - BT Projects, het bedrijf dat een testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam wilde bouwen, moet 3,7 miljoen euro subsidie terugbetalen aan de provincie. Dat gaat niet, zegt directeur Menno Broers. ,,We zijn keurig netjes begonnen met bouwen, we hebben kosten gemaakt, en daar hebben we die subsidie voor gebruikt.”