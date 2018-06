Dienstverlening in vijf Zeeuwse gemeenten verbeterd

video Lizzy is tevreden over het nieuwe HZ-gebouw in Middelburg: 'Hier zie ik mezelf wel rondlopen'

6:33 MIDDELBURG – Aankomende HZ-studenten konden woensdagmiddag voor het eerst een kijkje nemen in het nieuwe gebouw aan Het Groene Woud in Middelburg. Het pand wordt in september in gebruik genomen. ,,Ja, ik zie mezelf hier wel rondlopen'', was het commentaar van toekomstig bouwkunde-student Lizzy Minderhoud uit Nieuwvliet.