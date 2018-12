Diederik Samsom: na sanering Thermphos mogelijk geld over

NIEUWDORP - Het opruimen van de voormalige fosforfabriek Thermphos bij Nieuwdorp is op tijd klaar en binnen het budget. Dat is de stellige overtuiging van Diederik Samsom. ,,Ik heb er zelfs goede hoop op dat er geld overblijft.”

Samsom heeft de kosten van de sanering, die medio 2020 klaar moet zijn, vorig jaar geschat op 129,5 miljoen euro. Hij adviseerde het Rijk, North Sea Port en de provincie de toen nog ontbrekende 83 miljoen euro bij te passen. Grote kans dus dat ze alle drie nog wat terugkrijgen van hun 27,7 miljoen euro.

De oud-PvdA-leider, die nu onder meer toezichthouder is bij North Sea Port, was vandaag bij de voormalige fosforfabriek. Samen met saneerder Van Citters Beheer (VCB) had hij daar een symposium georganiseerd over regels en vergunningen die de schoonmaak bemoeilijken.

Samsom: ,,In de fosforovens die gesloopt moeten worden zit mogelijk asbest. Als je het deksel eraf haalt vliegt de boel in de brand en krijg je veel rook. Maar volgens de asbestwetgeving mag je alleen in een tent werken. Dan zouden de mensen in de fik vliegen en geen kant op kunnen. Voor zulke conflicterende regels moet je oplossingen verzinnen."

Bij het symposium waren vooral toezichthouders uitgenodigd, zoals de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de Inspectie SZW. Volgens Samsom zijn er veel creatieve ideeën op tafel gekomen om de sanering soepeler te laten verlopen.