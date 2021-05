Die Zeeuwse docenten hadden allang een prik moeten krijgen

UPDATE Buurman (58) vrijgespro­ken van neersteken vrouw in Oostkapel­le; medebewo­ners bezorgd over zijn terugkeer

28 mei MIDDELBURG - E.F. (58) uit Oostkapelle is vrijgesproken voor het neersteken van zijn bovenbuurvrouw. Zij overleed op 24 mei 2019 als gevolg van een steek in de borst. Het Openbaar Ministerie had een celstraf geëist van 11 jaar. De advocaat van F. zegt dat er een schadevergoeding zal worden geëist voor de twee jaar die hij in voorarrest zat. Ondertussen wachten de andere bewoners in het complex waar F. woonde bezorgd zijn terugkomst af.