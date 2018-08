Die kreken, daar zitten verhalen aan

We lopen. Daar, het Gat van Pinte. Uitgesproken als Pinten. We zien de wilgen, ze hangen in het water. Wolken vandaag, boven en weerspiegeld aan onze voeten. In de verte de watertoren van Axel, aan de andere kant hoogbouw van Terneuzen. ,,De vooruitgang'', zegt Tonnie Dieleman. We stappen. Daarachter moeten we zijn, de drinkput bij die oude populieren. Door de wei, zwaluwen scheren over het verdorde gras, koeien maken ruim baan.