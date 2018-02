Die grens in Zeeuws-Vlaanderen, die bestaat nog echt

Voorafgaand aan de tournee in Zeeuws-Vlaanderen hadden we al wat kabaal gemaakt in de krant en op de website. Dat leverde onder meer een reactie op van Giel de Pooter uit Axel. Hij voorzag een heilloze missie. Want, zo mailde hij, ,,maak contact met de bewoners van Koewacht, Hoek, Kloosterzande, Terneuzen, Biervliet, Eede, Axel stad of Axel buiten, Cadzand of Sluis, Boerenhol of Boerengat, Slikplaat of De Kwakkel, Hulterse Sassing (Luntershoek) of Axelse Sassing, Sinte Pier of de Drie Gezustersdijk, Westdorpe of de Kouter (Nieuwnamen), Emmadorp of de Zwarte Polder, Turkeye of Poonhaven, en je zal tot de conclusie komen dat de culturele, religieuze en politieke verschillen zodanig groot zijn dat je zoektocht naar een grootse gemene deler een bij voorbaat onbegonnen zaak is. Je hebt een bevolking die is samengesteld uit Hugenoten, Salzburgers, Walcherse boeren, Vlaamse vluchtelingen. Vandaar dat de Zeeuws-Vlaamse afscheidingsbeweging nooit van de grond is gekomen.''

Quote Ik kom misschien twee keer per jaar in Middelburg. Dat is het dan ook wel. Mario Leurgans

We lieten ons niet uit het veld slaan en gingen toch op pad. Naar d'Ee en Hontenisse, naar Hulst en Cadzand-dorp, om dan toch in elk geval het Zeeuws-Vlaamse volkslied te kunnen zingen.

Van d'Ee

Drogisterij De Schaar is gesitueerd op de hoek van de Brieversstraat en de Nieuwstraat in Eede. Dat is centraal in het dorp, de kerk ligt om de hoek. We stappen de winkel binnen tegen het middaguur. De drogisterijartikelen zijn achterin te vinden. Voorin tref je onder andere onderbroeken, tijdschriften, nachtponnen, elastiek en Belgisch brood. De drogisterij is de enig overgebleven winkel in Eede.

Quote Nee, ik zeg mijn naam niet, de mensen hier kennen me wel. De vrouw van de drogisterij

Achter de toog is de eigenaresse in de weer. Ze is geblesseerd, ze loopt op krukken. De tongval is zwaar Vlaams. ,,Nee, ik zeg mijn naam niet'', zegt ze, ,,de mensen hier kennen me wel.'' Of ze zich Zeeuws voelt? ,,Nee, zeker niet. En de mensen hier in het dorp ook niet. Zo'n 75 procent komt nu al uit Vlaanderen. Zeker nu, met de huidige huizenprijzen, komen ze. Ik heb daar zelf op school gezeten. Dat zal straks voor iedereen hier gelden. De middelbare school in Oostburg zal het niet volhouden. Van hier kunnen we makkelijk naar Maldegem.'' De deur van de winkel gaat op slot voor de middagpauze. We rijden nog even over de Scheidingstraat, die de grens overloopt. De scheiding is duidelijk: aan de Nederlandse kant de typische, beetje schrale naoorlogse bouw die je wel meer ziet in West-Zeeuws-Vlaanderen, aan de Belgische kant grote, nieuwe villa's op krap ogende percelen.

Tot Hontenisse

We naderen Kloosterzande - onderdeel van de opgeheven gemeente Hontenisse - via de oude weg door Terhole en Kuitaart. Net alsof hier nog elk half uur vanuit Perkpolder een volle veerbootlading auto's doorheen dendert. Voor brood- en banketbakkerij Goossen aan de Groenendijk in Kloosterzande is een aangename parkeergelegenheid. Vlakbij de Martinuskerk. Het is middag. Er zijn nog klanten, voor een halfje bruin en drie gebakjes. Natasja Bracke werkt er al 25 jaar in de winkel. Ze is geboren in Hulst. Het klinkt heel stellig, als ze zegt: ,,Nee, ik heb nooit overwogen om naar België te verhuizen. Als je er zo naar vraagt, dan voel ik me een nuchtere Zeeuwse: geen poespas, lekker gewoon.'' Drie jaar geleden verhuisde ze naar Vlissingen, voor een nieuwe relatie en voor de kinderen, die aan de overkant makkelijker op school konden. Haar werk bij de bakker in Kloosterzande hield ze aan. Over Zeeuws-Vlaanderen zegt ze: ,,Het is hier wel een vergeten gebiedje. Maar het is ook dorps, knus, ons kent ons. Voor mij zou het niet bij België gevoegd moeten worden. De Belgen zijn anders, ze praten in omwegen. Hier gaan mensen recht op hun doel af. Ik heb vroeger in een sleutelbar in Hulst gewerkt. Daar had ik het gevoel, dat de Belgen op me neerkeken.''

Van Hulst

Hulst, het is donderdag, dus versmarkt. Met groente en fruit, kaas en vis en een poelier voor het stadhuis. Op het terras van restaurant Het Bonte Hert lijkt het voorjaar al in aantocht. Binnen neemt eigenaar Laurent Huisman achter de toog de bestellingen in ontvangst. Een wit wijntje, thee, cappuccino. Hij kan praten tussen het bedienen van het koffieapparaat en het open schroeven van de flessen. Huisman is geboren en getogen op Perkpolder. Sinds 2006 mag hij zich eigenaar noemen van het restaurant in Hulst. ,,Zeker de helft van de klanten bestaat uit Vlamingen'', weet hij zeker. ,,Maar dat is geen reden voor een annexatie door België. Als die vraag kwam, zou ik ronduit nee zeggen. Ik ben al 19 jaar getrouwd met een Belgische uit Oudenaarde. Zij wilde er wel gaan wonen. Ik niet.'' Hij noemt zichzelf Zeeuw. ,,Prima hoor, ik ben Zeeuw, ja. En ik ga er zelfs op vakantie, vorig jaar ben twee keer naar de streek rond het Veerse Meer geweest, daar kun je heel goed ontspannen.'' Hij weet nog dat niet zo heel lang geleden de meeste Vlamingen in Hulst banktoeristen waren. En nu? ,,Nu komen ze nog steeds voor een halve winkelstraat.''

Tot aan Cadzand