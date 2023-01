Dick werd als jongste evacué op het hospitaalschip landelijk voorpaginanieuws; ‘Ben ik dat? Bizar!’

Bakker Bartelse en zijn gezin hebben geluk gehad. Minder dan een jaar voor de Watersnoodramp, verhuisde de familie van de Fonteine - in het lager gelegen deel van de Zierikzeese binnenstad - naar een ruimere woning aan de Meelstraat. Na de dijkdoorbraken van 1 februari 1953 kolkte het water door de smalle straatjes van het Havenkwartier de stad in. ,,Volgens mijn broer Han stond het water daar meer dan vier meter hoog”, vertelt Dick. En in de Meelstraat rond het stadhuis: droog...”

Even later zag je er leven in komen en mensen krabbelden overeind. Ongelofe­lijk

De Meelstraat, met in het verlengde de Nieuwe Kerk en de Dikke Toren, ligt op een oude kreekrug en daarom hoger ten opzichte van de stadsdelen rondom. Het droog gebleven terrein in het centrum werd benut om mensen en vee in veiligheid te brengen. Bakker Bartelse kreeg als taak soep te koken voor geredde slachtoffers, in de schuur achter zijn huis. ,,Regelmatig stopte er een vrachtwagen”, schreef Dicks broer Han zijn herinneringen aan die periode op. ,,Mensen van het Rode Kruis kwamen langs om een melkbus soep op te halen. Ik heb met verbazing staan kijken, hoe soms bij uitgeputte en voor dood in de laadbak liggende mensen de kaken van elkaar gehaald moesten worden gehaald, om het hete spul naar binnen te gieten. Even later zag je er leven in komen en mensen krabbelden overeind. Ongelofelijk!”