Dick van der Velde uit Goes is beoogd gedeputeerde voor de VVD

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Als de VVD na de verkiezingen opnieuw in het bestuur komt zal Van der Velde dus namens de liberalen gedeputeerde worden. Van der Velde is geboren in 1958 in Den Haag en is opgegroeid in Noord-Holland en deels ook in Spanje. Aan het slot van zijn 6-jarig dienstverband bij de Koninklijke Marine is hij in Vlissingen geplaatst en zo in Zeeland terecht gekomen. Hij woont in Goes, is getrouwd en heeft 2 volwassen kinderen.