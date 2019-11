Dick Anbeek leidt tijdelijk Athenaeum Boekhandel in Amsterdam

poll Mag ik met mijn oude diesel Antwerpen nog in?

19:19 VLISSINGEN - Steeds meer steden in België verklaren oude, vieze dieselauto’s de oorlog. Antwerpen, Gent en Brussel scherpen de regels per 1 januari weer aan. Nu moet ik regelmatig voor een cursus of vergadering naar het centrum van Antwerpen; kom ik daar met mijn twaalf jaar oude Volvo diesel-V70 nog wel in?