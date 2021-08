Dichterlijk talent Fenna Capelle (19) serveert zware kost

,,Ja, het is misschien wel een beetje out of the ordinary, maar als dat je passie is... waarom niet? Volwassenen hebben vaak een beetje een cliché beeld van de jeugd. Er is echt wel meer dan de mainstream, TikTokkende Adidas-massa. Het is waar dat ik op de middelbare school niet veel aansluiting had. Eén goede vriend, verder was het vrij alleen. Maar niet eenzaam. Alleen zijn vind ik prima. Schrijven was mijn uitlaatklep: schrijven brengt stilte in de drukte van het bestaan. Aanvankelijk waren het meer zwartepietengedichtjes... AA, BB, CC, dat soort rijmschema’s. Op mijn zestiende dacht ik: hee, dit kan ik eigenlijk wel goed, dichten.”