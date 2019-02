Dichte mist zorgt voor slecht zicht in Zeeland

Nieuwe oprit naar A58 bij Goes verandert in een grote vuilnis­belt

21 februari GOES - Veel inwoners van Goes waren er al bang voor. De nieuwe oprit naar de A58 verandert langzaamaan in een grote vuilnisbelt. Veel mensen die net even zijn wezen snacken op de fastfoodboulevard, gooien hun troep zonder blikken of blozen in de berm.