Dichte mist in Zeeland, ook mogelijk glad

‘Voor dubbel gehandicap­te Anton (74) waren kleine woongroe­pen bij Arduin funest’

7:00 MIDDELBURG - ‘Oom Anton’, stelt hij zich voor. Heel veel meer zegt hij niet, want Anton Cornelis uit IJzendijke is niet zo welbespraakt. ,,Anton is dubbel gehandicapt”, legt zijn broer Johan (78) uit. Juist die groep kreeg het zwaar, toen Arduin halverwege de jaren negentig de koers verlegde en de grote instellingen verruilde voor kleine woongroepen midden in de wijken.