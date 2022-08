Diane (36) raakte gewond bij arrestatie en moest stoppen als agente: ‘Zo onnodig, dat geweld’

Bij elk geweldsincident tegen de politie voelt de Koudekerkse mee met haar voormalige collega’s. Zoals die Rotterdammer, die vorige week werd meegesleurd door iemand die niet meewerkte aan een blaastest. Of afgelopen weekend, iets dichter bij huis. Een agente die in Vlissingen door een agressieve man in haar hand werd gebeten. ,,Als ik zulke berichten voorbij komen, klik ik ze altijd open’’, zegt Van den Hummel. ,,Zie het maar als betrokkenheid. Ik probeer me in te leven in hoe de situatie op dat moment was voor die agenten. En elke keer denk ik ook: verdorie, dat geweld tegen de politie is allemaal zo onnodig.’’