Diagnose longkanker weerhoudt Niels (21) er niet van om te léven: ‘Ik wil nog zoveel doen’

Het hele gezin Harthoorn kijkt uit naar de vrijdagmiddag. Het is de dag dat moeder Annemieke en vader William hun studerende kinderen weer in de armen kunnen sluiten. Zowel Niels als zijn zusje Elise (18) heeft in september het nest verlaten, maar in het weekend komen ze graag terug naar Ovezande. Aan de keukentafel gaat het dan over de gerechten die Niels zijn huisgenoten heeft voorgeschoteld of over het bezoekje aan oma dat voor de volgende dag gepland staat. Maar al snel merkt het gezin dat de treinreis van ruim vier uur er behoorlijk inhakt bij Niels. Hij ziet er niet ziek uit en zijn longen mogen er dan goed uitzien, van binnen moeten de kankerremmers wel keihard aan de bak.