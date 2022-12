Diabolo-artiest Ezra Veldman leeft in een droom

Landelijke bekendheid kreeg hij in 2017 door zijn optreden in het tv-programma Holland’s Got Talent. Hij kwam tot de halve finale, maar sindsdien sleepte hij diverse prijzen in de wacht. In 2021 werd hij uitgenodigd om zijn act op te voeren bij het internationale circusfestival van Les Mureaux. Hij kreeg daarvoor een prijs van het stadsbestuur.