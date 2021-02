Deze zes Zeeuwse kanjers zorgen dat je straks weer naar café, concert en op vakantie kan



VIDEOGOES - Grote kans dat je Cees, Kelly, Aart, Marit, Isabelle en Marin tegenkomt als je je coronaprik gaat halen in de Zeelandhallen. Zij ontvangen, begeleiden, controleren, vaccineren en waken over je. Wie zijn ze, wat doen ze en wat maken ze mee? Stap voor stap lopen we door de vaccinatiestraat in Goes.