Deze Zeeuwse vrouwen zijn altijd op hun hoede, want je weet maar nooit...

‘Ik riep harder, maar niemand deed iets’

,,Ken je dat trucje, waarbij je je sleutels tussen je vingers hebt zodat je een soort boksbeugel krijgt?”, vraagt Manon Koopman (24) uit Vlissingen. Hand in je jaszak, vingers om de sleutelbos geklemd. Het is één van de manieren waarop ze zich voorbereidt op eventuele onaangenaamheden, als ze ‘s avonds over straat gaat. ,,Toen ik nog rookte, stak ik er een op als ik in het donker op straat liep. Niet om op te roken, maar om in iemand zijn gezicht te duwen, als dat nodig was. Bizar eigenlijk, dat het zo normaal voor mij is om dat te doen. Nee, ik voel me niet veilig. Als er iemand achter me loopt, steek ik de straat over. Ik laat het weten als ik veilig thuis ben aangekomen. Als ik door een park moet, of door een donker straatje, doe ik dat bellend, zodat de persoon aan de andere kant het weet als er iets gebeurt.”