Deze Zeeuwse vrouwen waren afgelopen jaar opvallend aanwezig in de landelijke media

VIDEO Jonge Dax uit Kapelle maakt werk van de muziek van zijn held Elvis Presley

8 januari KAPELLE - 8 januari is een speciale dag voor de jonge Kapelse muzikant Dax Hovius. Zijn idool Elvis Presley (1935-1977) zou vandaag 85 jaar zijn geworden. Dax viert dit jaar zijn 15e verjaardag. Zeventig jaar verschil in geboortejaar maakt Dax niks uit. ,,De muziek van Elvis is tijdloos”, zegt de jonge muzikant uit Kapelle.