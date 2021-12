Deze Zeeuwse organisatie verandert na 252 (!) jaar van logo

De nieuwe missie ‘Wij laten Zeeland schitteren’ staat zelfbewust onder de zeven gestileerde muzen én de gedachte achter het KZGW die samen een windroos vormen . Het genootschap werd opgericht in 1769. Pakweg de eerste 230 jaar verliep de communicatie vooral met drukwerk, maar met de moderne digitale middelen groeide de behoefte aan een nieuw logo dat ook geschikt is als blikvanger voor internet.

Enorme collectie van 200.000 objecten

In de 252 jaar van zijn bestaan heeft het genootschap een enorme collectie opgebouwd van ruim 200.000 museale objecten die zijn ondergebracht in musea, bibliotheken en archiefdiensten in de hele provincie. Het KZGW wil deze collectie versneld digitaliseren ‘zodat er een digitaal museum ontstaat dat in omvang kan wedijveren met de grootste ter wereld’. Het genootschap wil via het Zeeuwse onderwijs ook de jeugd interesseren voor de geschiedenis van Zeeland.