Deze Zeeuwse ondernemers zijn blij dat ze op tijd hebben geïnvesteerd in een webwinkel

Coronacri­sis snijdt diep in Zeeuwse economie; eerste slachtof­fers dienen zich aan

20:04 MIDDELBURG - De coronacrisis slaat diepe wonden in de Zeeuwse economie. De eerste slachtoffers in de horeca zijn er al: het Hampshire Arc Hotel in Renesse en de restaurants bij Noordzee Residence in Dishoek zijn failliet gegaan. Nu de sluiting van de horeca is verlengd tot 28 april gaan er vrijwel zeker nog meer klappen vallen.