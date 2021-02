Deze Zeeuwse leraren staan te springen om hun leerlingen weer in de klas te zien: ‘Ik mis het echte contact met de kinderen’

,,Zijn de kinderen blij? Zitten ze ergens mee? Dat soort dingen zijn heel lastig te zien via een beeldscherm”, vindt Samantha Burm (28) uit Terneuzen. Ze is leerkracht van groep 7/8 op basisschool Laureyn in Philippine. ,,Ik vind het echt heel erg fijn om de kinderen maandag weer in de klas te zien. Ik zag ze de afgelopen weken natuurlijk wel, maar je mist een hoop. Ik gaf leerlingen online instructies, en was de hele dag bereikbaar voor vragen, maar soms kwam ik er later achter dat een leerling de stof tóch niet begrepen had. En dan loop je achter de feiten aan”, legt ze uit. ,,In de klas zie je het meteen als een kind iets niet snapt. Dan kun je daarop inspelen. Sommige kinderen werken de hele dag door. Ze nemen geen rustpauzes. Het online-onderwijs vraagt veel van ze. De kinderen missen elkaar. Ze willen het ‘klasleven’ terug en lekker samen buiten spelen.”