Deze Zeeuwse jongeren willen graag een prik: ‘De risico’s zijn zo verschrikkelijk klein’

,Als ik morgen een prik kan halen, dan sta ik meteen in de rij”, zegt Ivan Jobse (15) uit Middelburg. ,,Ik vind het goed dat jongeren gevaccineerd worden, want dan kunnen we geen ouderen besmetten. Zo gaan er minder mensen dood, en komen er minder mensen op de IC terecht. Het is ook fijn voor jezelf, want dan hoeven we geen mondkapjes meer op, en kunnen we lekker feesten, naar pretparken en restaurants.”



Ivan maakt zich niet druk over eventuele risico’s van het vaccin. ,,Die zijn zo verschrikkelijk klein. Ik denk dat je eerder doodgaat aan de griep, dan aan zo’n prik. Bovendien, ik ben jong en gezond.” Tieners onder de zestien jaar moeten met hun ouders overleggen. ,,Ik heb het er al met mijn ouders over gehad: zij hebben ook het liefst dat ik me laat vaccineren.”