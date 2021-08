Deze Zeeuwse horecazaak gaat dagen dicht wegens gebrek aan personeel - en is niet de enige

Aantal reizigers op Zeeuwse stations vorig jaar bijna gehalveerd, minste afname bij de ‘kleintjes’

9 augustus Het aantal reizigers op Zeeuwse stations is vorig jaar op werkdagen grofweg gehalveerd. Alleen op de kleinste stations was de afname van het aantal in- en uitstappers wat kleiner. De ‘schade’ in Rilland-Bath en Krabbendijke bleef zelfs landelijk gezien relatief beperkt.