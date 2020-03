Deze Zeeuwen zitten sinds de coronacrisis (bijna) alleen in een verlaten kantoor

300 wietplan­ten aangetrof­fen in Vlissingen, stroom illegaal afgetapt

20:15 VLISSINGEN - De politie heeft woensdag een wietkwekerij ontdekt in een woning in de Wilhelminastraat in Vlissingen. Er werden 300 planten aangetroffen. De stroom werd buiten de meter om afgetapt. De verdachten worden later aangehouden. Netbeheerder Enduris doet aangifte van stroomdiefstal.