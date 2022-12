Deze Zeeuwen weten het zeker: ‘2023 wordt mijn jaar’

Geen huis, geen spullen en geen baan meer. Bij Norman en Diana Dijst-Kommer (beiden 50) en hun zoon Naud (14) gaat het roer om. Ze wonen tot zondagmorgen 1 januari in een vakantiewoning in Kamperland, daarna begint hun leven in een camper. Diana heeft na 20 jaar ontslag genomen als ambtenaar bij de gemeente Schouwen-Duiveland, Norman heeft zijn baan als hovenier bij het bedrijf van zijn broer in Dreischor opgezegd en Naud is uitgeschreven bij zijn school, het Ostrea Lyceum in Goes. Ook hun bedrijf Poffers aan Zee, een poffertjesfoodtruck, hebben ze tijdelijk stopgezet. Hun huis in Kamperland waar ze drie jaar hebben gewoond na een leven lang in Dreischor is verkocht.