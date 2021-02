Deze Zeeuwen verdienden liefst drie Elfstedenkruisjes. ‘Meedoen was elke keer een feest’

‘De ingelijste kruisjes staan altijd naast mijn bed’

Toen Toon Capello dinsdagochtend voor de eerste keer deze winter de inlaag vlakbij zijn woonplaats Driewegen betrad, moest hij opletten voor de runderen die daar grazen. Die gedroegen zich namelijk ietwat vijandig. Hij stoorde zich er niet aan en reed zijn rondjes op het nog dunne ijs. Ook kwam meteen een opzichter bij het kwetsbare natuurgebied kijken. ,,Dat leidde tot wat woorden”, vertelt de voormalige basisschoolleraar en oud-ambtenaar van de gemeente Borsele twee dagen later. ,,Maar hé, schaatsers houd je in deze tijd niet tegen.”

Capello (70) is een fanatiekeling. Zodra het kan, bindt hij de ijzers onder. Woensdag was hij er wederom in de ochtenduren en op donderdag en vrijdag ook. Anderhalve week geleden zag de Driewegenaar op dezelfde plek nog een flamingo, vertelt hij. Deze week zijn de schaatsers de ‘vreemde vogels’. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En volgende week, als de dooi intreedt, is het gebied aan de rand van de Westerschelde weer voor de natuurlijke bewoners. ,,Dan is alles weer voorbij. En we laten het hier netjes achter.”