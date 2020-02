Deze Zeeuwen schitterden in De Wereld Draait Door: Johnny weigerde zijn broek te laten zakken

Het einde van een tijdperk, zo kun je het stoppen van De Wereld Draait Door wel noemen. Vele bekende en minder bekende Zeeuwen maakten de afgelopen jaren hun opwachting in het populaire tv-programma. We zetten er een aantal op een rij.

Johnny Hoogerland

Jakhals Erik zocht in 2011 Johnny Hoogerland op, thuis in de Zeeuwse klei. Uiteraard ging het over zijn val in het prikkeldraad tijdens de Tour de France. ,,Mag ik je litteken zien?", was de eerste vraag van de jakhals. Maar Johnny weigerde zijn broek te laten zakken. Hoogerland baalde nog steeds van zijn val, zo gaf hij aan. ,,Want ik reed ook als een trein.”

Katinka Polderman

Op 24 november 2008 was Katinka Polderman te gast. In de uitzending speelde ze één minuutje van cabaretvoorstelling ‘Polderman Kachelt Door’. Speciaal voor op de website speelde de Zeeuwse cabaretière haar hitje ‘Pi-Pa-Pijpen’ helemaal.

Joannathan Duinkerke

Nog een wielrenner die voor de nodige hilariteit zorgde. Joannathan Duinkerke vertelde in De Wereld Draait Door op 10 mei 2010 hoe hij meeglipte in het peloton tijdens de ‘Zeeuwse’ rit in de Giro d’Italia. De beelden gingen de hele wereld over. ,,Het waren de jongens die op achterstand fietsten dus ik dacht ik pik even aan in de laatste waaier. Het leek wel op een theekransje hoe ze fietsten”, aldus Duinkerke. ,,Je bent nu een heertje hoor", concludeerde Van Nieuwkerk.

Danny Vera

De laatste jaren trad zanger Danny Vera regelmatig op in DWDD. Zo vertelde hij tijdens een van de uitzendingen over het album dat zijn leven veranderde. ,,Ik trok deze plaat van Roy Orbinson uit de platenkast van mijn vader. Met een mooie zwarte zonnebril. Als je Roy Orbinson een keer hebt horen zingen wil je zelf ook zo zingen.”

Racoon

Racoon was in 2018 de huisband van De Wereld Draait Door. De band mocht elke laatste vrijdag van de maand in de media-uitzending van DWDD spelen om de tafelonderwerpen muzikaal te becommentariëren. Vorige maand waren ze nog in de studio om te praten over hun nieuwe Nederlandstalige album.

BLØF

BLØF zat ruim dertien jaar geleden al in DWDD. De Zeeuwse band heeft ongetwijfeld het vaakst opgetreden of aan tafel gezeten bij Matthijs van alle Zeeuwen. Al presenteerde in 2006 Claudia de Breij de uitzending waarin Pascal solo optrad.

Manda Heddema en Margreet de Haan

Manda Heddema van boekhandel Koperen Tuin in Goes en Margreet de Haan, eigenaresse van boekhandel ‘t Spui in Vlissingen, zaten in het boekenpanel van DWDD. Een vierkoppige panel besprak in het tv-programma maandelijks nieuwe boeken.

Sergio Herman