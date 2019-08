Deze Zeeuwen laten zich omscholen tot leraar: ‘dit werk geeft meer voldoening’

Politie spreekt van inbraak­golf in Middelburg: ‘Wees alert en meld verdachte situaties’

12:08 MIDDELBURG - Meerdere inwoners van Middelburg hebben in de afgelopen weken te maken gehad met een inbraak of een poging daartoe. De politie bevestigt dat er sprake is van een inbraakgolf in met name postcodegebied 4337. Daar vallen de wijken Mortiere, Dauwendaele en de Edelstenenbuurt onder.