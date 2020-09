Deze Zeeuwen hoef je geen mondkapjesadvies te geven: ‘Een beetje rekening met elkaar houden, wat stelt dat nou voor’

Afgelastin­gen vanwege coronare­gels

14:12 MIDDELBURG - Vanwege de aangescherpte coronaregels worden activiteiten in de provincie afgelast. Zo heeft de Drukkerij in Middelburg de kindervoorstelling van Govert Schilling op de Markt geschrapt. De voorstelling over ruimtevaart in het kader van de Kinderboekenweek stond voor zaterdag op het programma.