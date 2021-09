Deze Zeeuwen hebben een verlanglijstje voor Prinsjesdag: ‘We zijn geen helden meer, maar de mensen die altijd maar om meer geld vragen’

Hoofd van de ic van ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen baalt van zijn negatieve verhaal, maar Francis De Smet vreest dat hij morgen opnieuw teleurgesteld zal worden door de regering. ,,Wij waren anderhalf jaar geleden nog de helden van de zorg. De hele samenleving stond achter ons, we werden op de schouders gehesen, er werd voor ons geklapt en daar waren we dankbaar voor. Als dan later blijkt dat er geen cent extra voor de zorg wordt uitgetrokken, is dat een heel zure boodschap. Blijkbaar is alles nu ‘normaal’ en zijn we gewoon weer de mensen van de zorg die altijd maar om meer geld vragen. Maar die investering is hard nodig om mensen aan het werk te houden en om ook in de toekomst genoeg handen aan het bed te hebben. In de grotere ziekenhuizen zie je al een uitstroom van met name jonge, uitgebluste ic-verpleegkundigen. We leven in een welvaartsstaat. Het kost nu eenmaal geld om die in stand te houden. Ik hoop wel dat er alsnog iets uit de koffer springt.”